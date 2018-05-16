Арендатор сгоревшей «Зимней вишни» просит проверить законность сноса зданий ТЦ

КЕМЕРОВО , 16 мая. / ТАСС /. Один из пострадавших предпринимателей — арендатор сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове обратился в полицию и прокуратуру из-за начавшегося во вторник сноса зданий комплекса, сообщил в среду ТАСС его адвокат Дмитрий Малинин

Во вторник начался снос второстепенного, отдельно стоящего здания ТЦ, в котором располагались баня, сауна и автомойка, после этого планировалось приступить к демонтажу основного здания «Зимней вишни». По словам Малинина, утром в среду «никакие работы по разбору, демонтажу, сносу не велись», из здания сауны вывозилось оборудование.

"Мы вчера устно обратились в полицию под протокол: мы вызывали туда наряд полиции, присутствовал сам потерпевший по уголовному делу — директор контактного зоопарка ООО «Ребятам о зверятах» Евгений Видеман. Он под протокол дал показания, что у него есть имущество и претензии к кондитерскому комбинату (основной владелец ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» — прим. ТАСС). Эти здания являются имуществом, за счет которого эти претензии могут быть удовлетворены. Соответственно, снос этого имущества может привести к невозможности удовлетворения его требований", — сказал Малинин.

Утром в среду в полицию было направлено уже письменное заявление, также обращение адресовали и прокуратуре города, а также Заводского района. В них указывается, что Видеман признан потерпевшим по уголовному делу, которое возбуждено и расследуется по факту пожара. В обращении, направленном в прокуратуру, отмечается, что заявитель просит «провести проверку соблюдения действующего законодательства при сносе Сауны-Автомойки ТРЦ „Зимняя вишня“ с целью выявления правовых оснований начала работ по сносу, а также установления лиц, причинивших имущественный вред зданию». Потерпевший просит также принять меры прокурорского реагирования, если нарушения будут выявлены.

Ранее Видеман сообщал, что в момент пожара в ТЦ в зоопарке было около 200 животных 25 видов, спасти их не было возможности — на третьем этаже было сильное задымление. Обращений по поводу начавшегося во вторник сноса здания ТЦ от бизнеса в региональное отделение «Деловой России» и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области на данный момент не поступало. В администрации региона и города Кемерова направлены запросы, комментариями ГУ МВД по области и прокуратуры ТАСС также пока не располагает.

Как сообщалось, до начала сноса решение передать в собственность муниципалитета приняли четыре владельца ТЦ (всего их около 40), которым принадлежало около 70% площадей, в том числе основной — «Кемеровской кондитерский комбинат». Во вторник врио губернатора Сергей Цивилев заявил, что с рядом собственников ведутся переговоры, в том числе прорабатывается возможность обратного выкупа имущества основным владельцем. Всего в здании ТЦ, по данным мэрии, было около 120 арендаторов-собственников имущества.

Иски о компенсациях

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек, еще 79 получили травмы. Возбуждено и расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят 8 человек, в том числе гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» (ККК) Юлия Богданова и его технический директор Георгий Соболев

Малинин, также выступающий координатором Общественного центра помощи семьям погибших и пострадавших из-за пожара в «Зимней вишне», сообщил, что в рамках уголовного дела уже подано несколько исков о компенсациях. По его словам, требования о возмещении морального и материального вреда (например, в случаях потери кормильца или компенсации затрат на восстановление после травмы) могут поступать как от семей погибших, так и тех, кто получил травмы во время пожара.

"Какие-то иски о компенсациях уже предъявлены, какие-то в процессе предъявления. Это та категория граждан [признанные потерпевшими по уголовному делу], которая может претендовать на компенсации или уже претендует именно от тех, кто будет признан виновным в преступлении и будет признан гражданским ответчиком. Гражданский иск предъявляется следователю с ходатайством о наложении обеспечительных мер на все имущество в пределах требований — на данный момент на имущество обвиняемых, потенциальных гражданских ответчиков", — сказал Малинин.

Что касается ККК, то, по его словам, организация может также стать гражданским ответчиком по предъявляемым искам и, в случае их удовлетворения, компенсация может быть в том числе за счет продажи имущества ТЦ.