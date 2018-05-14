Фасад дома в районе отремонтируют

Здание, расположенное на Николопесковском переулке, отремонтируют в этом месяце. Работы начнутся 15 мая.

— Специалисты отремонтируют фасад здания по адресу: Николопесковский переулок, дом 13. Раньше здесь располагался доходный дом, построенный в XIX веке. Кроме того, фасад здания состоит из нескольких уровней. Это усложнит ремонт, — сообщили в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Арбат».

В управляющей организации отметили, что фасад здания планируют обновить к началу лета.

Отметим, что работы пройдут рамках программы капитального ремонта домов.