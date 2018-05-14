Ещё
Фасад дома в районе отремонтируют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фасад дома в районе отремонтируют 

Управа района Арбат города Москвы 21 минуту назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Здание, расположенное на Николопесковском переулке, отремонтируют в этом месяце. Работы начнутся 15 мая.
— Специалисты отремонтируют фасад здания по адресу: Николопесковский переулок, дом 13. Раньше здесь располагался доходный дом, построенный в XIX веке. Кроме того, фасад здания состоит из нескольких уровней. Это усложнит ремонт, — сообщили в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Арбат».
В управляющей организации отметили, что фасад здания планируют обновить к началу лета.
Отметим, что работы пройдут рамках программы капитального ремонта домов.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Что мы должны знать о пожарной безопасности? Как обезопасить себя от пожаров? «Не стареют душой ветераны…» Мэр Москвы принял участие в запуске обратного отсчета до начала ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева221
«И что с этим Крымом делать?»118
В Москве жестоко избили белорусскую певицу217
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»225
Звезда «Брата-2» госпитализирован17
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
00:32
Названы регионы РФ с заразными клещами
Общество
03:34
Появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение