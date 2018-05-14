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Автомобиль «Toyta Hilux» загорелся на юге Карелии
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Автомобиль «Toyta Hilux» загорелся на юге Карелии 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожарным пришлось заливать машину пеной, чтобы сбить пламя.
В воскресенье, 13 мая в 02:12 на пульт Единой службы спасения-01 города Лахденпохья поступило сообщение о том, что на улице Бусалова возле жилого дома горит автомобиль, рассказал порталу «Карельские Вести» источник близкий к МЧС по РК.
Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия, но уже к этому времени автомобиль «Toyta Hilux» был полностью охвачен огнем. Пожарным пламя удалось сбить в течении двух минут при помощи пены.
В результате пожара автомобиль принадлежащий местному жителю, был значительно поврежден огнем. Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки,
— говорится в сообщение источника.
По материалам: ptzgovorit.ru
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