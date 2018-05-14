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Экстренное предупреждение: под запрет попадают костры и даже лесные прогулки в Нижегородской области
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Экстренное предупреждение: под запрет попадают костры и даже лесные прогулки в Нижегородской области 

nn.ru 54 минуты назад
Фото: nn.ru
— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с 14 по 18 мая в Нижнем Новгороде и в большинстве районов Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс), — сообщили в ГУ МЧС Нижегородской области. — Повышается вероятность возникновения природных пожаров: увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает:
— Нужно быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
— При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.
— Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички и окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
— При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.
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