Открыл летний сезон: южноуралец утопил в реке трактор и погиб сам

Первый утонувший в этом году мужчина открыл сезон работ на водоёмах для южноуральских спасателей. Несчастный случай произошёл на реке Увелке в Троицком районе, сообщила начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.

— 11 мая спасатели мобильного отряда областной службы выезжали в Троицкий район в посёлок Лагерный. Там на реке Увелке утонул мужчина. Он заехал в реку на тракторе, сумел выбраться из кабины, но выплыть не смог. Тело спасатели обнаружили в 25 метрах от трактора.