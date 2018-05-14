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Открыл летний сезон: южноуралец утопил в реке трактор и погиб сам
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Открыл летний сезон: южноуралец утопил в реке трактор и погиб сам 

74.ru 48 минут назад
Фото: 74.ru
Первый утонувший в этом году мужчина открыл сезон работ на водоёмах для южноуральских спасателей. Несчастный случай произошёл на реке Увелке в Троицком районе, сообщила начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.
— 11 мая спасатели мобильного отряда областной службы выезжали в Троицкий район в посёлок Лагерный. Там на реке Увелке утонул мужчина. Он заехал в реку на тракторе, сумел выбраться из кабины, но выплыть не смог. Тело спасатели обнаружили в 25 метрах от трактора.
В пресс-службе МЧС региона добавили, что это первый с начала года случай утопления на водоёмах Челябинской области.
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