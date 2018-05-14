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Обогреватель, курение, сухая трава: как Поморье горело в прошедшие выходные
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Обогреватель, курение, сухая трава: как Поморье горело в прошедшие выходные 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В прошедшие выходные в Архангельской области пришлось тушить несколько пожаров.
В ночь с 11 на 12 мая в Архангельске, в 9-этажном доме на улице Касаткина, был замечен сильный запах гари. Соседи вызвали спасателей, и те высадили дверь в квартире, из которой и шёл дым. Внутри на полу лежали хозяева — мужчина и женщина, оба — без сознания. Их доставили в 1-ю горбольницу. Специалисты предполагают, что возгорание возникло из-за неосторожного курения.
12 мая в деревне Слуда Котласского района произошёл небольшой пожар, который, тем не менее, оставил хозяину дома тяжёлые травмы. По информации arh112, хозяин квартиры лег спать в нетрезвом состоянии, включив перед этим обогреватель с открытой спиралью. Предположительно, ночью мужчина мужчина сбросил на обогреватель одеяло, из-за чего и появилось возгорание. Спасателей вызвала соседка, которая заметила запах дыма — в итоге деревянный дом оказался незначительно повреждён, а у хозяина — тяжёлые ожоги, сейчас он находится в больнице.
Другой случай произошел в деревне Малышинская Няндомского района. Там при уборке подожгли прошлогоднюю траву, в итоге пламя быстро стало продвигаться к жилым домам. Огонь тушили 10 местных жителей и команда пожарных, его удалось потушить уже рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.
А в ночь с 13 на 14 мая в деревне Сафроновка Ленского района Архангельской области горел частный жилой дом. Как сообщает «Двина Сегодня», возгорание произошло около 3-х часов ночи. Пострадавших нет, а вот дом сильно повреждён — его пришлось тушить шести пожарным на трёх единицах техники.
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