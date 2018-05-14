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На пожаре в Самойловке погибла пенсионерка
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На пожаре в Самойловке погибла пенсионерка 

Новости Саратова 26 минут назад
Фото: Новости Саратова
Огонь вспыхнул ночью 14 мая в частном доме на ул. Дачная.
Очевидцы происшествия позвонили на пульт «01» в 01:00. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном ГУ МЧС.
На тушение пламени в рабочий поселок Самойловка выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Огнеборцам пришлось тушить 82 кв. метра жилой площади.
На пепелище была обнаружена погибшая в результате возгорания 78-летняя женщина. Серьезно пострадал находившийся на момент происшествия в доме 79-летний пенсионер. Проводится проверка.
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