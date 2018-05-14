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В Воронеже принудительно снесут здание должника
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В Воронеже принудительно снесут здание должника 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Работы уже начались. Мэрия Воронеже при участии судебного пристава начала снос нежилого здания площадью 137 кв. м по улице Героев Сибиряков, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 11 мая. Причиной стало неисполнение должником «требований неимущественного характера». По данным управления службы судебных приставов, должника за нарушения не раз привлекали к административной ответственности, однако это результатов не принесло. Судебный пристав предложил мэрии обратиться в суд для принудительного сноса здания. Суд вынес соответствующее постановление. Теперь должнику придётся ещё и возмещать расходы по сносу его здания. Екатерина Трещикова
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