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Власти Забайкалья считают заброшенные сельхозземли одной из причин природных пожаров
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Власти Забайкалья считают заброшенные сельхозземли одной из причин природных пожаров 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 14 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Заброшенные сельскохозяйственные земли, которые не выкошены и заросли кустарником, являются одной из причин природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональном Минприроды.
"В распространении лесных пожаров важную роль играют несколько факторов — это и особенности климата, и неосторожное обращение с огнем, и запрещенное выжигание травы на землях сельскохозяйственного назначения, и наличие заброшенных сельхозземель", — уточнили в министерстве.
В 2015 году губернатор Константин Ильковский заявлял, что если в советское время в Забайкальском крае было востребовано свыше 1 млн га земель сельскохозяйственного назначение, то ныне обрабатывается лишь чуть более 200 тыс. га. Остальные 800 тыс. пахотных земель не востребованы и запущены.
По оценке регионального Минприроды, в связи с тем, что сельхозземли перестали обрабатываться, заросли кустарником, не выкашиваются и не распахиваются, они способствуют быстрому распространению огня.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта, раньше, чем в прошлом году. По данным федеральной Авиалесоохраны на утро понедельника, в регионе действуют 23 лесных пожара на площади свыше 25,5 тыс. га. В крае введен режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание людей в лесах.
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