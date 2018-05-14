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Школьник провел неудачный опыт с бензином
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Школьник провел неудачный опыт с бензином 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
11 мая вечером в ЦГБ Бердска был доставлен мальчик с ожогами второй степени. В настоящее время подросток находится в ожоговом центре в Новосибирске.
— По предварительной информации, 11 мая в районе 10 часов вечера в подъезде дома № 12-А по улице Свердлова подростки баловались бензином и зажигалкой. Пострадавшему мальчику 16 лет. Нам известно, что подростков было двое, второй — девятиклассник школы № 9, он не пострадал, — рассказал VN.ru начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. Он подчеркнул, что причины происшествия еще только предстоит выяснить. В ближайшее время сотрудники ОНД установят личность второго ребенка и побеседуют с ним.
Николай Степоненков также говорит, что важно выяснить — ребенок облился сам или это произошло при участии второго мальчика. При втором варианте развития событий работать с ним будут специалисты подразделения по делам несовершеннолетних.
«Игры» с бензином чуть не стали причиной трагедии в Кыштовском районе. Глава многодетного семейства поджег свой дом и подался в бегство. На безумный поступок мужчина решился на почве семейного конфликта. К счастью, жена и старший сын вовремя обнаружили возгорание и потушили. На место выезжали пожарный расчет и следственно-оперативная группа.
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