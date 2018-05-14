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На пожаре обгорел саратовский дачник
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На пожаре обгорел саратовский дачник 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сигнал тревоги поступил огнеборцам 13 мая в 05:26.
Очевидцы происшествия сообщили, что горит одна из дач в садовом товариществе «Газовик» (2-я Расловка) Саратовского района. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном управлении МЧС.
Когда пожарные в составе 2 единиц техники и 6 огнеборцев приехали на место ЧП, то обнаружили, что полностью выгорела дача. Уточняется, что площадь пожара составила 35 кв. метров.
В результате происшествия на собственной даче пострадал 44-летний мужчина. Потерпевший с ожогами был госпитализирован в 7-ю городскую больницу.
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