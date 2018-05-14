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Искали двое суток: в пруду в поселке Гражданский утонул 37-летний мужчина
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Искали двое суток: в пруду в поселке Гражданский утонул 37-летний мужчина 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области к спасателям обратились местные жители. Они рассказали, что в пруду в поселке Гражданский утонул 37-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
Первый вызов диспетчеру поступил в четверг, 10 мая. В 9:15 к месту вызова направилась водолазная группа. Но поиски результатов, увы, не принесли, и в 16:00 работы были окончены.
Тело мужчины унесло течением— В субботу, 12 мая, от оперативного дежурного Красноармейского РОВД поступил запрос на возобновление поисков утонувшего мужчины. В 10:00 водолазный отряд ПСС СО вновь отправился в поселок Гражданский, — рассказали в ПСС Самарской области.
Спасатели передали тело погибшего правоохранителям
В результате спасатели обнаружили утонувшего мужчину в 50 метрах от места, на которое первоначально указывали очевидцы. В 15:05 тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам МВД.
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