Искали двое суток: в пруду в поселке Гражданский утонул 37-летний мужчина

Самарской области к спасателям обратились местные жители. Они рассказали, что в пруду в поселке Гражданский утонул 37-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Первый вызов диспетчеру поступил в четверг, 10 мая. В 9:15 к месту вызова направилась водолазная группа. Но поиски результатов, увы, не принесли, и в 16:00 работы были окончены.

Тело мужчины унесло течением— В субботу, 12 мая, от оперативного дежурного Красноармейского РОВД поступил запрос на возобновление поисков утонувшего мужчины. В 10:00 водолазный отряд ПСС СО вновь отправился в поселок Гражданский, — рассказали в ПСС Самарской области.

Спасатели передали тело погибшего правоохранителям

В результате спасатели обнаружили утонувшего мужчину в 50 метрах от места, на которое первоначально указывали очевидцы. В 15:05 тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам МВД.