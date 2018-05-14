Ещё
В Казани загорелись емкости с краской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У звезды "Ворониных" нашли рак
У звезды "Ворониных" нашли рак

В Казани загорелись емкости с краской 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Емкости с краской загорелись в Казани в понедельник утром, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Примерно в 8.30 мск в соцсетях появились фото огромных клубов черного дыма в районе одной из промзон Казани. По сообщениям очевидцев, едкий дым распространился до центра города.
"Объявлен четвертый номер вызова. Горят емкости с краской на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 (улица Автосервисная)", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
РИА Новости: последние новости
В небоскребе в Дубае произошел пожар Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар В Баку загорелся многоэтажный жилой дом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию предупредили об изоляции179
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ115
Названы регионы РФ с заразными клещами74
Киркоров оскорбил россиян569
У звезды «Ворониных» нашли рак13
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
00:35
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
03:34
У звезды «Ворониных» нашли рак
Шоу-бизнес
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение