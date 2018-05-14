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Машина загорелась на дороге недалеко от поселка Кончезеро
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Машина загорелась на дороге недалеко от поселка Кончезеро 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Автомобиль удалось спасти.
Днем 13 мая в 14 часов 22 минуты на пуль пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что на автодороге Кончезеро — Марцальные воды в полукилометре от поселка Кончезеро горит легковой автомобиль.
Однако помощь пожарных не потребовалась, так как водитель, используя порошковый огнетушитель, самостоятельно справился с огнем.
В результате пожара в автомобиле «Лада Калина», принадлежащем жителю Петрозаводска, на незначительной площади огнем был поврежден моторный осек.
По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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