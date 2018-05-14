Машина загорелась на дороге недалеко от поселка Кончезеро

Автомобиль удалось спасти.

Днем 13 мая в 14 часов 22 минуты на пуль пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что на автодороге Кончезеро — Марцальные воды в полукилометре от поселка Кончезеро горит легковой автомобиль.

Однако помощь пожарных не потребовалась, так как водитель, используя порошковый огнетушитель, самостоятельно справился с огнем.

В результате пожара в автомобиле «Лада Калина», принадлежащем жителю Петрозаводска , на незначительной площади огнем был поврежден моторный осек.

По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.