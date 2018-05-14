Резиновый батут в парке Гагарина в Волгограде превратился в пепелище

Сегодня ночью в парке имени Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда сгорел надувной батут.

От чего детский аттракцион загорелся за несколько минут, и причастны ли к его уничтожению местные поджигатели, пока не известно.

Волгоградские спасатели напоминают, что в Волгоградской области установлен особый противопожарный режим, и просят горожан крайне осторожно обращаться с огнем.