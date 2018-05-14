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Резиновый батут в парке Гагарина в Волгограде превратился в пепелище
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Резиновый батут в парке Гагарина в Волгограде превратился в пепелище 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сегодня ночью в парке имени Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда сгорел надувной батут.
— Детский аттракцион занялся огнем в 03:55, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Резиновый батут тушили ровно 20 минут.
От чего детский аттракцион загорелся за несколько минут, и причастны ли к его уничтожению местные поджигатели, пока не известно.
Волгоградские спасатели напоминают, что в Волгоградской области установлен особый противопожарный режим, и просят горожан крайне осторожно обращаться с огнем.
Узнать об истории ДК Гагарина, рядом с которым больше нет надувного батута, вы можете в материале V1.ru.
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