Полиция в Волгограде по видео ищет поджигателей батута в парке Гагарина

Волгограде полицейские выяснили, что батут возле кафе «Лукоморье» в Краснооктябрьском районе Волгограда вчера, 14 мая, сгорел не сам по себе. Причиной пожара в парке Гагарина, в результате которого сгорел аттракцион, стал умышленный поджог. Двоих поджигателей ищут по записи с камер видеонаблюдения.

На вид злоумышленникам от 25 до 30 лет. Волгоградцев просят оказать помощь в их поимке.

Приметы первого: 25-30 лет, рост 170-185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в темную кепку, темную толстовку с капюшоном, кроссовки черные с белыми вставками.

Приметы второго: 25-30 лет, рост 170-185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в кепку со светлыми вставками, темную кофту, темные джинсы, темные кроссовки с белой подошвой.

— Следователями Краснооктябрьского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», — добавляют в главке.