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Полиция в Волгограде по видео ищет поджигателей батута в парке Гагарина
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Полиция в Волгограде по видео ищет поджигателей батута в парке Гагарина 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде полицейские выяснили, что батут возле кафе «Лукоморье» в Краснооктябрьском районе Волгограда вчера, 14 мая, сгорел не сам по себе. Причиной пожара в парке Гагарина, в результате которого сгорел аттракцион, стал умышленный поджог. Двоих поджигателей ищут по записи с камер видеонаблюдения.
— 14 мая в 3:46 двое неизвестных возле кафе «Лукоморье» на улице Гуртьева, 9 совершили поджог батута общей площадью 25 квадратных метров, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Преступление зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
На вид злоумышленникам от 25 до 30 лет. Волгоградцев просят оказать помощь в их поимке.
Приметы первого: 25-30 лет, рост 170-185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в темную кепку, темную толстовку с капюшоном, кроссовки черные с белыми вставками.
Приметы второго: 25-30 лет, рост 170-185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в кепку со светлыми вставками, темную кофту, темные джинсы, темные кроссовки с белой подошвой.
— Следователями Краснооктябрьского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», — добавляют в главке.
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