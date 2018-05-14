В Подмосковье увеличат количество дронов, отслеживающих лесные пожары

«С помощью квадрокоптеров мы ведем разведку на местности. Сверху видно, в какую сторону развивается пожар, в каких направлениях его следует тушить. Мы планируем в этом году закупить еще шесть таких устройств и использовать их не только для разведки обстановки в лесу, но и в рамках контрольно-надзорной деятельности», — сказал Советников.

Он отметил, что в Подмосковье применяется четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров — это наземное патрулирование, авиамониторинг, а также слежение с помощью видеокамер и космический мониторинг с использованием спутников.

По словам Советникова, в лесных пожарах на 99% виноваты люди — огонь вспыхивает из-за брошенных окурков и спичек, пиротехники, незатушенных костров, пожароопасных агрегатов, линий электропередачи, железных дорог. Также к возгораниям приводят поджоги травы и тополиного пуха весной. Нередко виновниками пожаров становятся любители шашлыков на природе.

«В прошлом году лето было дождливое, и возгораний было немного − 54 пожара на площади 121,33 гектара. А вот в предыдущие четыре года картина была совершенно другая. В 2014 году на землях лесного фонда произошло свыше 470 пожаров, в 2015-м − более 200, в 2016-м — 134», — сказал Советников.

В этом году пожароопасный сезон в Подмосковье был открыт 12 апреля. С 1 мая на территории региона введен особый противопожарный режим. Категорически запрещено разводить огонь во всех не предусмотренных для этого местах и устраивать пал травы. Устраивать пикники и разводить костры в подмосковных лесах разрешается только в специально обустроенных для этого местах.

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