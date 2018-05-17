Почти 800 вызовов о происшествиях в лесу приняли операторы «Системы-112» в Подмосковье с начала года

Почти 800 вызовов о происшествиях в лесу приняли операторы «Системы-112» в Подмосковье с начала 2018 г. Об этом сообщает пресс-служб заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Ежедневно по единому номеру «112» поступает порядка 5-10 вызовов о происшествиях на территории лесного фонда. Всего с начала 2018 г. операторы «Системы-112» приняли и обработали 775 вызовов о происшествиях в лесу», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Д. Пестов пояснил, что значительную часть вызовов составляют сообщения о возгораниях в лесном массиве.

«В Московской области к «Системе — 112» подключена диспетчерская служба комитета лесного хозяйства. Это позволяет оперативно обрабатывать сообщения о происшествиях в лесном фонде, организовывать оперативное реагирование на вызовы тех пожарных подразделений, которые находятся ближе всего к очагам возгораний. Благодаря этому пожары ликвидируются на ранней стадии, что позволяет избегать нанесения значительного ущерба лесному фонду», — подчеркнул Д. Пестов.

По его словам, в настоящее время в лесах Подмосковья, несмотря на установившуюся теплую и сухую погоду, не возникает крупных природных пожаров.

«Фиксируется небольшое количество локальных возгораний, которые ликвидируются на ранней стадии», — добавил Д. Пестов.