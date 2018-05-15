Количество лесных пожаров в Подмосковье сократилось в полтора раза

В 2018 году в Подмосковье количество лесных пожаров сократилось в 1,5 раза. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По его словам, за этот период в среднем на 40% сократилась средняя площадь природных пожаров. Это означает, что снизился ущерб, который огонь наносит подмосковным лесам.

С 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Безопасность региона обеспечивает объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений. В нее входит более 93 тысяч человек и около десяти тысяч единиц спецтехники.

В систему мониторинга лесных пожаров в Подмосковье входят видеоконтроль, авиаразведка, наземное патрулирование и спутниковый мониторинг. С этого года в Московской области системы видеомониторинга и спутникового наблюдения интегрированы. Сейчас данные этих двух систем видны на одной карте.

С помощью Системы-112 диспетчерская служба Комитета лесного хозяйства может оперативно получать сообщения о происшествиях в лесном фонде, включая и те, которые связаны с лесными пожарами.

В настоящее время в Подмосковье обводнено более 74 тысяч гектаров торфяников. С помощью системы обводнения значимых торфяных пожаров на территории области не зафиксировано в последнее время.