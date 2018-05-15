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Количество лесных пожаров в Подмосковье сократилось в полтора раза
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Количество лесных пожаров в Подмосковье сократилось в полтора раза 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С 1 мая на территории Московской области введен особый противопожарный режим.
В 2018 году в Подмосковье количество лесных пожаров сократилось в 1,5 раза. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
По его словам, за этот период в среднем на 40% сократилась средняя площадь природных пожаров. Это означает, что снизился ущерб, который огонь наносит подмосковным лесам.
С 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Безопасность региона обеспечивает объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений. В нее входит более 93 тысяч человек и около десяти тысяч единиц спецтехники.
В систему мониторинга лесных пожаров в Подмосковье входят видеоконтроль, авиаразведка, наземное патрулирование и спутниковый мониторинг. С этого года в Московской области системы видеомониторинга и спутникового наблюдения интегрированы. Сейчас данные этих двух систем видны на одной карте.
С помощью Системы-112 диспетчерская служба Комитета лесного хозяйства может оперативно получать сообщения о происшествиях в лесном фонде, включая и те, которые связаны с лесными пожарами.
В настоящее время в Подмосковье обводнено более 74 тысяч гектаров торфяников. С помощью системы обводнения значимых торфяных пожаров на территории области не зафиксировано в последнее время.
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