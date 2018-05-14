Гаражи и хозпостройки в центре Барнаула тушили 6 пожарных расчетов

Серьезный пожар произошел в хозпостройках в центре Барнаула 12 мая.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, горело одноэтажное деревянное строение на ул. Свердлова. Под одной крышей там находились гаражи и сараи. Сигнал поступил в 16:45 часов, на место происшествия были направлены 6 автоцистерн и 23 человека личного состава. На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнем.

В 17:10 часов пожар был потушен. Площадь, пройденная огнем, составила 120 кв. метров. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщили очевидцы, после пожара на месте происшествия дежурили сотрудники полиции, так как пожарным пришлось взламывать замки и выносить хранившиеся в сараях вещи на улицу.