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Спасатели сняли с зажатого льдами катера на Иртыше двух человек
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Спасатели сняли с зажатого льдами катера на Иртыше двух человек 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая — РИА Новости. Спасатели сняли с катера, застрявшего во льдах Иртыша в Ханты-Мансийском автономном округе, двух человек, сообщает в понедельник пресс-служба казенного учреждения «Центроспас-Югория».
Ведомство уточняет, что сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям 12 мая. Пассажирский катер, на котором находились люди, был зажат льдинами и дрейфовал по реке Иртыш в районе Ханты-Мансийска.
"Работы были затруднены большим скоплением льда в районе проведения работ, что не позволяло спасателям безопасно подойти к судну. В результате умелых и самоотверженных действии спасателей были эвакуированы и спасены два человека. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении «Центроспаса».
В конце прошлой недели региональное управление МЧС предупреждало о ледоходе на реках автономного округа, в том числе на Иртыше в Ханты-Мансийском районе. По прогнозам специалистов ведомства, в ближайшие дни обильных осадков и резкого снеготаяния, способного осложнить паводковую ситуацию, не ожидается. Угроза подтопления населенных пунктов в Югре в настоящее время также отсутствует.
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