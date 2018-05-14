Спасатели сняли с зажатого льдами катера на Иртыше двух человек

Ведомство уточняет, что сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям 12 мая. Пассажирский катер, на котором находились люди, был зажат льдинами и дрейфовал по реке Иртыш в районе Ханты-Мансийска.

"Работы были затруднены большим скоплением льда в районе проведения работ, что не позволяло спасателям безопасно подойти к судну. В результате умелых и самоотверженных действии спасателей были эвакуированы и спасены два человека. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении «Центроспаса».