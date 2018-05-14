Культурный центр в Щукине откроется в декабре

Центр культуры и искусств «Щукино» откроется в декабре на северо-западе Москвы , говорится в сообщении Москомархитектуры.

Центр строится на месте снесенного дома культуры «Октябрь» на улице Маршала Малиновского.

Как отмечается в сообщении, главным архитектурным акцентом здания станет фасад с большими остекленными консолями. Само здание разделят на зрительскую и клубную части, каждая из которых получит отдельный вход.

Киноконцертный зал будет рассчитан на 450 мест, а в клубной части разместятся залы хореографии, музыкальные классы и различные студии, сообщается в пресс-релизе.

Перед центром появится небольшая площадь, добавляется в сообщении.