Ещё
Культурный центр в Щукине откроется в декабре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У звезды "Ворониных" нашли рак
У звезды "Ворониных" нашли рак

Культурный центр в Щукине откроется в декабре 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Центр культуры и искусств «Щукино» откроется в декабре на северо-западе Москвы, говорится в сообщении Москомархитектуры.
Центр строится на месте снесенного дома культуры «Октябрь» на улице Маршала Малиновского.
Как отмечается в сообщении, главным архитектурным акцентом здания станет фасад с большими остекленными консолями. Само здание разделят на зрительскую и клубную части, каждая из которых получит отдельный вход.
Киноконцертный зал будет рассчитан на 450 мест, а в клубной части разместятся залы хореографии, музыкальные классы и различные студии, сообщается в пресс-релизе.
Перед центром появится небольшая площадь, добавляется в сообщении.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Москва конкурирует с самыми «умными городами» мира по уровню информатизации школ В Куркине планируют установить мемориал защитникам Москвы Окружные соревнования по легкой атлетике проведут в Северном Тушине
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию предупредили об изоляции162
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ114
Названы регионы РФ с заразными клещами74
Киркоров оскорбил россиян569
У звезды «Ворониных» нашли рак13
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
00:35
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
03:34
У звезды «Ворониных» нашли рак
Шоу-бизнес
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение