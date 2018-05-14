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Рекламная вывеска сгорела в Нижнем Новгороде 13 мая
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Рекламная вывеска сгорела в Нижнем Новгороде 13 мая
Newsroom24
1 час назад
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Newsroom24
Рекламная вывеска загорелась в Сормовском районе 13 мая, сообщает пресс-служба
ГУ МЧС РФ
по
Нижегородской области
.
Она сгорела на площади 1 кв. м.
Для ликвидации последствий пожара привлекались от ГУ МЧС 15 человек и 5 единиц техники.
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