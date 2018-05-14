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Рекламная вывеска сгорела в Нижнем Новгороде 13 мая
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У звезды "Ворониных" нашли рак

Рекламная вывеска сгорела в Нижнем Новгороде 13 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Рекламная вывеска загорелась в Сормовском районе 13 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Она сгорела на площади 1 кв. м.
Для ликвидации последствий пожара привлекались от ГУ МЧС 15 человек и 5 единиц техники.
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