Очевидцы: под Рязанью сгорел автобус из Нижнего Новгорода

Автобус, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Рязань , сгорел в Клепиковском районе Рязанской области , сообщают очевидцы в социальной сети.

По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в деревне Константиново поступило 14 мая в 15:39. В результате происшествия сгорел автобус, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

По словам очевидца, автобус сломался после того как выехал из Нижнего Новгорода. Через некоторое время водитель устранил неисправность и продолжил движение. Уже в Рязанской области пассажиры услышали хлопок, а затем произошло возгорание. До места назначения пассажиров доставили на другом автобусе.