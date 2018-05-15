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Очевидцы: под Рязанью сгорел автобус из Нижнего Новгорода
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Очевидцы: под Рязанью сгорел автобус из Нижнего Новгорода 

АиФ Нижний Новгород 16 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Автобус, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Рязань, сгорел в Клепиковском районе Рязанской области, сообщают очевидцы в социальной сети.
По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в деревне Константиново поступило 14 мая в 15:39. В результате происшествия сгорел автобус, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
По словам очевидца, автобус сломался после того как выехал из Нижнего Новгорода. Через некоторое время водитель устранил неисправность и продолжил движение. Уже в Рязанской области пассажиры услышали хлопок, а затем произошло возгорание. До места назначения пассажиров доставили на другом автобусе.
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