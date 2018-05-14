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Дополнительные вагоны-цистерны с водой прицепят к пожарным поездам столичного региона в летний период
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Дополнительные вагоны-цистерны с водой прицепят к пожарным поездам столичного региона в летний период 

Агентство «Москва» 1 час назад
В летний пожароопасный период тактические возможности пожарных поездов будут расширены, а именно в состав пожарных поездов столичного региона будут включены дополнительные вагоны-цистерны с водой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела пожаротушения и пожарных поездов ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» Алексей Шебанов.
«Типовой пожарный поезд состоит из трех единиц подвижного состава: вагона-насосной станции и двух цистерн-водохранилищ емкостью по 60-70 тонн каждая. Традиционно на летний пожароопасный период в состав пожарных поездов будет дополнительно введено еще по одной цистерне с водой такого же объема. Таким образом, каждый пожарный поезд сможет доставлять к месту пожара около 200 тонн воды», — сказал А. Шебанов.
Он отметил, что на территории Москвы и области дислоцируется шесть пожарных поездов: пять — на Московской железой дороге и один — на Октябрьской.
«Боевые расчеты пожарных поездов также готовятся к работе в летний пожароопасный период. С ними проводятся специальные занятия, уточняется порядок взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС России, а также проходят учения», — пояснил А. Шебанов.
По его словам, пожарные поезда привлекаются как на тушение пожаров на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, подвижном составе и в полосе отвода железных дорог, так и в рамках функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарно-спасательных гарнизонов, на тушение пожаров в населенных пунктах, а также природных пожаров на территории, прилегающей к железной дороге.
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