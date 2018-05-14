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«Делали селфи у „Счастья не за горами“: в Перми очевидцы спасли девушку, упавшую в воду на набережной
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«Делали селфи у „Счастья не за горами“: в Перми очевидцы спасли девушку, упавшую в воду на набережной 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В воскресенье, 13 мая, в воде рядом с городской набережной оказались молодой человек и девушка. Парень выбрался из воды самостоятельно, девушке на помощь пришли оказавшиеся рядом пермяки.
Как рассказали 59.ru в краевом МЧС, пара упала в воду возле арт-объекта «Счастье не горами» напротив речного вокзала.
— Примерно в 11:30 молодой человек и девушка делали селфи в районе «Счастья не за горами», — сообщили 59.ru в пресс-службе краевого МЧС. — Со слов очевидцев, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент они упали в воду. Очевидцы позвонили по телефону 112, но помощь спасателей не потребовалась — парень и девушка спаслись.
Очевидцы происшествия рассказали, что девушку удалось спасти с помощью веревки.
— К нам подбежала девушка и сказала, что кто-то упал в реку, — рассказал 59.ru пермяк Константин. — Мы с другом побежали к реке, в воде была девушка, а на берегу — парень, который пытался её поднять. Я спустился к ней, пытался схватить её, но ничего не вышло. Потом мой друг поднес веревку. Мы обвязали ее и подняли.
К месту происшествия выезжали городская служба спасения и полиция. 28-летнюю девушку госпитализировали с переохлаждением.
Ранее во время пожара соседи спасли из горящей квартиры шестилетнего ребенка.
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