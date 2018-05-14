В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек: в огне сильно пострадал инвалид 

Минувшей ночью, 14 мая, около 2:30 на улице Рижской в Екатеринбурге в жилой пятиэтажке произошел крупный пожар. По данным областного ГУ МЧС, на территории одной из квартир загорелась мебель. Спасатели экстренно эвакуировали из полыхающего здания 10 человек. Помимо них из огня были спасены двое местных жителей — инвалид— колясочник и его супруга. Справиться с огнем удалось спустя полтора часа после начала возгорания. По уточнению местных СМИ, медики оказывали помощь инвалиду прямо во дворе дома. Мужчина находился без сознания. Его состояние оценивалось как тяжелое. Супруга колясочника рассказала журналистам, что в момент начала пожара ее муж находился на кухне: он готовил себе еду. В этот момент женщина спала, разбудил ее сильный запах дыма. Когда она выбежала из комнаты, вся кухня была объята пламенем. После того, как очаг возгорания был потушен, жители многоэтажки разошлись по домам. Не смогла вернуться в свою квартиру только супруга инвалида. Завернувшись в одеяло, женщина попросила соседей приютить ее на несколько ночей.