Прокуратура нашла серьезные нарушения в омских общежитиях

Прокуратура Омской области провела проверки в студенческих общежитиях региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в общежитии Омского государственного технического университета студентов заставляли платить за проживание в комнатах тогда, когда они там отсутствовали. Похожая ситуация оказалась в Сибирском профессиональном колледже и Омском государственном педагогическом университете, расположенном в Таре. В этих учебных заведениях было проведен перерасчет платы за проживание.

Проведенные проверки показали, что в студенческих общежитиях Омской области также нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования к пожарной и антитеррористической безопасности. Такие нарушения нашла прокуратура Большереченкого района. В здании «Большереченского сельскохозяйственного техникума» не работала пожарная сигнализация, было мало фонарей и противогазов. Помещение чердака не обработали от огня, пол на путях эвакуации сделали из горючих материалов, а размер самих выходов не соответствовал нормативам.

Более того, в общежитии не было круглосуточного дежурства и ответственного за пожарную безопасность. Персонал не проходил соответствующий инструктаж, а в комнатах не повесили планы эвакуации. Районный прокурор внес представление директору техникума.