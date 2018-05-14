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Прокуратура нашла серьезные нарушения в омских общежитиях
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Прокуратура нашла серьезные нарушения в омских общежитиях 

АиФ-Омск 46 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Омской области провела проверки в студенческих общежитиях региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в общежитии Омского государственного технического университета студентов заставляли платить за проживание в комнатах тогда, когда они там отсутствовали. Похожая ситуация оказалась в Сибирском профессиональном колледже и Омском государственном педагогическом университете, расположенном в Таре. В этих учебных заведениях было проведен перерасчет платы за проживание.
Проведенные проверки показали, что в студенческих общежитиях Омской области также нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования к пожарной и антитеррористической безопасности. Такие нарушения нашла прокуратура Большереченкого района. В здании «Большереченского сельскохозяйственного техникума» не работала пожарная сигнализация, было мало фонарей и противогазов. Помещение чердака не обработали от огня, пол на путях эвакуации сделали из горючих материалов, а размер самих выходов не соответствовал нормативам.
Более того, в общежитии не было круглосуточного дежурства и ответственного за пожарную безопасность. Персонал не проходил соответствующий инструктаж, а в комнатах не повесили планы эвакуации. Районный прокурор внес представление директору техникума.
По результатам проверки прокуратура нашла свыше 240 нарушений в средних и высших учебных заведениях. Было возбуждено 14 административных дел, семь исковых заявлений направлены в суд. После их рассмотрения 60 должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.
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