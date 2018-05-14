Пожар у летнего кафе произошел в центре Петрозаводска

С возгоранием в кафе своими силами справились очевидцы.

Вчера в 6:40 утра на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок о пожаре.

На проспекте Ленина горел зонт летнего кафе. Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета уже были на месте происшествия. Но помощь пожарных не потребовалась. С огнем подручными средствами до прибыли пожарных справились очевидцы происшествия.

В результате инцидента было повреждено тканевое покрытие купола зонта на площади четырех квадратных метров.

Причина пожара пока не установлена. Проводится проверка.