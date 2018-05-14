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Пожар у летнего кафе произошел в центре Петрозаводска
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Пожар у летнего кафе произошел в центре Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
С возгоранием в кафе своими силами справились очевидцы.
Вчера в 6:40 утра на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок о пожаре.
На проспекте Ленина горел зонт летнего кафе. Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета уже были на месте происшествия. Но помощь пожарных не потребовалась. С огнем подручными средствами до прибыли пожарных справились очевидцы происшествия.
В результате инцидента было повреждено тканевое покрытие купола зонта на площади четырех квадратных метров.
Причина пожара пока не установлена. Проводится проверка.
По материалам: ptzgovorit.ru
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