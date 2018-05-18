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Девушка стояла в окне шестого этажа в Петрозаводске
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Девушка стояла в окне шестого этажа в Петрозаводске 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Петрозаводчанка пребывала в неадекватном состоянии.
Вчера вечером в 19 часов 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи, рассказал порталу «Карельские Вести» источник в экстренных службах.
На улице Ленинградской в одном из домов молодая девушка через окно на лестничной площадке шестого этажа пыталась выбраться наружу.
Когда пожарные прибыли к месту вызова, девушка, увидев красные машины, прекратила свои попытки и попыталась скрыться на лифте, где ее и перехватили пожарные.
Поскольку петрозаводчанка была не совсем адекватной, пожарные передали ее врачам скорой помощи, прибывшим к месту вызова.
По материалам: ptzgovorit.ru
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