Девушка стояла в окне шестого этажа в Петрозаводске

Петрозаводчанка пребывала в неадекватном состоянии.

Вчера вечером в 19 часов 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи, рассказал порталу «Карельские Вести» источник в экстренных службах.

На улице Ленинградской в одном из домов молодая девушка через окно на лестничной площадке шестого этажа пыталась выбраться наружу.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, девушка, увидев красные машины, прекратила свои попытки и попыталась скрыться на лифте, где ее и перехватили пожарные.

Поскольку петрозаводчанка была не совсем адекватной, пожарные передали ее врачам скорой помощи, прибывшим к месту вызова.