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В МЧС Челябинской области поставили дачникам неутешительный диагноз
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В МЧС Челябинской области поставили дачникам неутешительный диагноз 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ГУ МЧС РФ по Челябинской области сделало резкое заявление по поводу садоводов.
Владельцам «шести соток» в ведомстве приписали амнезию и склероз. Резкий тон вызван продолжающимися на территории региона пожарами. Несмотря на особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение открытого огня, дачники продолжают жечь сухую траву.
«Не иначе это амнезия или склероз. Как еще объяснить, что люди забывают о возможных трагических последствиях сжигания сухостоя? Горели сотни гектар лесных угодий, огонь нес реальную угрозу для населенных пунктов и объектов экономики. Эта информация постоянно повторяется в СМИ, однако всегда находятся люди, забывающие об осторожности», — заявили в ГУ МЧС.
Для профилактики пожаров сотрудники ведомства проводят серию профилактических мероприятий в садовых товариществах области и частном секторе. Дачникам напоминают, что в условиях сильного ветра зажженный в лесу, в поле или на даче костер, а также выжигание травы и сухостоя — это не просто неуправляемый процесс, а реальное преступление. При сильном ветре огонь распространяется со скоростью бегущего человека и за считанные минуты может добраться до любых ближайших строений.
«Поэтому усилена и административная работа. Всем, кто хочет попасть в черный список преступников и заплатить крупную сумму — welcome! А кто в списки попадать не хочет должен запомнить — если введен особый противопожарный режим, значит сжигать, разжигать, поджигать нельзя. Баста!»— напомнили пожарные.
На вечер воскресенья, 13 мая, в Челябинской области бушевало 29 природных пожаров, один из которых — на территории Минобороны, а другой — на особо охраняемой территории.
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