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В Хотынецком районе проверяют воду на улицах
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В Хотынецком районе проверяют воду на улицах 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Весенняя проверка источников наружного противопожарного водоснабжения проходит в Хотынецком районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В пресс-службе напомнили, что успешная организация тушения пожаров возможна только при наличии исправного наружного водоснабжения и организации четкого взаимодействия подразделений пожарной охраны с предприятиями, обслуживающими системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов, а также соответствующими службами предприятий и организаций. Возможность оперативного использования пожарных гидрантов и водоемов при возгораниях, значительно сокращает время ликвидации пожаров и материальный ущерб.
По результатам проверки, если будут выявлены недостатки, сотрудники МЧС направят в организации, ответственные за противопожарную безопасность, представления с указанием неисправностей, которые необходимо устранить, уточнили в пресс-службе ведомства.
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