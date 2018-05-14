В Хотынецком районе проверяют воду на улицах

Весенняя проверка источников наружного противопожарного водоснабжения проходит в Хотынецком районе Орловской области , сообщает пресс-служба регионального МЧС

В пресс-службе напомнили, что успешная организация тушения пожаров возможна только при наличии исправного наружного водоснабжения и организации четкого взаимодействия подразделений пожарной охраны с предприятиями, обслуживающими системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов, а также соответствующими службами предприятий и организаций. Возможность оперативного использования пожарных гидрантов и водоемов при возгораниях, значительно сокращает время ликвидации пожаров и материальный ущерб.

По результатам проверки, если будут выявлены недостатки, сотрудники МЧС направят в организации, ответственные за противопожарную безопасность, представления с указанием неисправностей, которые необходимо устранить, уточнили в пресс-службе ведомства.