Ущерб от лесных пожаров в Бурятии в 2017 году превысил 1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ , 16 мая. / ТАСС /. Власти Бурятии подсчитали ущерб, нанесенный лесными пожарами в Бурятии в 2017 году — он составил более 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Дмитрий Баклашкин.

"Ущерб в прошлом году составил 1,065 млрд рублей. В 2016 году было 9,3 млрд рублей, в 2015-м — 43,9 млрд рублей", — сообщил Баклашкин, добавив, что данные за 2018 году будут подсчитаны после завершения пожароопасного сезона, который в Бурятии длится, как правило, до октября— ноября.

Всего за период пожароопасного сезона 2017 года в республике было зарегистрировано более 820 лесных пожаров, огнем пройдено около 279 тыс. га. В 2018 году природные пожары начались 31 марта. За прошедшие полтора месяца произошло 136 возгораний на общей площади около 6,7 тыс. га.

"Если сравнивать прошлогоднюю ситуацию с нынешней, то количество пожаров на сегодня у нас меньше на 31%, а площадь — на 94%, — отметил Баклашкин. — Конечно, эти данные будут меняться. Но у нас есть уверенность, что предпринятые меры позволит пройти этот пожароопасный сезон стабильно". По данным руководства РАЛХ, бороться со стихией более эффективно помогает своевременный мониторинг, слаженная работа лесной охраны, специалистов, которые привлекаются для патрулирования лесов, и местных жителей. В результате более 93% всех возгораний тушатся в первые сутки после их возникновения.

"Проводится усиленная рейдовая работа, за счет выделения дополнительного финансирования увеличена кратность авиационного патрулирования, на 27 человек увеличен штат службы Парашютно-десантной пожарной службы, — рассказал Баклашкин. — Активно привлекаются старосты населенных пунктов — они ведут работу с людьми на сходах и собраниях". Кроме того, в этом году пожароопасную ситуацию мониторят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и видеокамеры, установленные на вышках сотовой связи. Два БПЛА помогают выявить не только лесные пожары, но и черных лесорубов на территории Баунтовского, Еравнинского и Заиграевского районов. В Прибайкальском и Тарбагатайском районах установлено пять видеокамер в местах повышенной пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на борьбу с пожарами в лесах в Бурятии выделено более 350 млн рублей — в два раза больше, чем в прошлом году.