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Площадь лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии сократилась за сутки почти в 20 раз
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Площадь лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии сократилась за сутки почти в 20 раз 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Основные очаги лесных пожаров устранены в Иркутской области и Бурятии, где на фоне установившейся теплой погоды накануне тушили возгорания на общей площади более 400 га. По данным региональных властей, сейчас по обе стороны Байкала борются с двумя лесными пожарами общей площадью 27 га.
"За минувшие сутки в Иркутской области ликвидированы 11 лесных пожаров, в том числе девять вновь зарегистрированных. Общая площадь этих очагов составляла 241 га, покрытых лесом, и 12 нелесных га. Три возгорания потушено в Заларинском районе, по одному — в Зиминском, Усольском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Куйтунском и Тулунском районах", — сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. В действующем состоянии на текущие сутки перешел один пожар на площади 10 га в Усольском районе.
По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, в Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению шести очагов возгорания в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах. Из них, по состоянию на утро пятницы, ликвидировано пять очагов. Локализованным остается очаг в Еравнинском районе на площади 17 га.
Всего за сутки на тушении пожаров в двух региона были задействованы около 300 человек, в том числе лесная охрана, пожарные-парашютисты, лесопользователи и добровольцы, а также около 80 единиц лесопожарной техники.
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