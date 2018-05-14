Площадь лесных пожаров в Бурятии по сравнению с прошлым годом сократилась в 17 раз

УЛАН-УДЭ , 14 мая. / ТАСС /. Почти все лесные пожары в Бурятии в этом году тушатся в первые сутки после возникновения, а площадь, пройденная огнем с начала апреля по середину мая, в 17 раз меньше, чем за такое же время в 2017 году, сообщил в понедельник на совещании в правительстве республики руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов

"С начала пожароопасного периода на территории региона зарегистрировано 134 лесных пожара — это на 31% меньше, чем в 2017 году (194 пожара). Площадь, пройденная огнем, — 6,7 тысячи гектаров — на 94% меньше, чем в прошлом году (113,9 тысячи гектаров)", — сообщил Мартынов, добавив, что 93,5% возгораний тушатся в течение первых суток.

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил премировать по итогам мая тех, кто отличился на тушении лесных пожаров, а также тех, кто не допустил их возникновения. «Необходимо отличившихся премировать уже по итогам мая, не надо ждать итогов года. Люди должны понимать, что их работу уже сейчас оценивают, у них должно быть понимание, если лес не горит и пожар быстро ликвидируется, то получишь премию», — сказал Цыденов.

В этом году пожароопасную ситуацию в Бурятии мониторят беспилотные летательные аппараты и видеокамеры, установленные на вышках сотовой связи. «Система дает положительные результаты», — отметил Мартынов.

Ранее сообщалось, что два беспилотника помогают выявить не только лесные пожары, но и черных лесорубов на территории Баунтовского, Еравнинского и Заиграевского районов. В Прибайкальском и Тарбагатайском районах установлено пять видеокамер в местах повышенной пожарной опасности.