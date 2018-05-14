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Из-за тёплой погоды в Прикамье начала гореть трава
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Из-за тёплой погоды в Прикамье начала гореть трава 

АиФ Пермь 13 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Из-за тёплой погоды жарким выдались минувшие выходные в Прикамье для пожарных. Только за воскресенье, 13 мая в дежурную часть поступило более десятка сообщений о загоревшейся в разных районах края траве.
Первое сообщение о пожаре пришло в полдень из Берёзовского района. Пожар удалось быстро потушить. Через 15 минут очаг возгорания был ликвидирован. В это же время загорелась трава в Мотовилихинском районе Перми на улице Егошихинская. Огнеборцы выехали туда. Следующее сообщение пришло из Лысьвы: на этот раз горела трава на улице Набережная в деревне Большая Лысьва.
И так на протяжении всего дня: трава горела в посёлке Тихом Кудымкарского района, в селе Фролы Пермского района, на улице Генерала Панфилова в Перми, в селе Барсаи Уинского района, в деревне Оськино Нытвенского района.
На ликвидацию каждого очага пожарные тратили от 15 минут до получаса. Сейчас ущерб и причины пожаров выясняются.
В МЧС напоминают быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара незамедлительно сообщать в пожарную охрану.
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