43 пожара произошло на объектах малого и среднего бизнеса с начала года

Эти и другие данные, касающиеся пожарной

безопасности объектов малого и среднего бизнеса, обсудили сегодня во время публичных обсуждений результатов правоприменительной практики при осуществлении надзорной деятельности Главным управлением МЧС России по Иркутской области под руководством главного государственного инспектора

по пожарному надзору Валентина Нелюбова . В обсуждении вопросов

безопасности клиентов, с недавнего времени ставших для предпринимателей

Иркутской области важнее проблем маркетинга, приняли участие заместитель

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей

Соболь, председатель регионального отделения общественной организации

малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр

Якубовский. Присутствовали и могли задать интересующие их вопросы

приглашенные бизнесмены, чьи интересы были затронуты в результате

На совещании были озвучены результаты

проведенных надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым

пребыванием людей. На объектах малого и среднего бизнеса за 1 квартал

2018 года произошло 43 пожара, 3 из которых — в торгово-развлекательных

центрах. На этих пожарах погибли два человека, один получил травмы.

Материальный ущерб от пожаров составил более 180 миллионов рублей. И только руководители 5-ти объектов из 43-х, на которых произошли пожары,

позаботились о страховании имущества.

23 пожара возникли из-за нарушения правил

эксплуатации или неисправности электрооборудования. Причиной 5 пожаров

стало неосторожное обращение с огнем. По причине нарушения правил

эксплуатации транспортных средств зарегистрировано 6 пожаров. В 5 случаях причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации печей. В результате поджога случилось 3 пожара. Ещё один

случился из-за неисправности производственного оборудования.

— Всего на учете Главного управления МЧС России по Иркутской области состоит около 205 тысяч объектов защиты. Уже третий год, согласно изменениям в законодательстве, субъекты малого и среднего предпринимательства не включаются в ежегодный план проверок

органами федерального государственного пожарного надзора. При этом

пожары на данных объектах происходят. Основная причина — невыполнение

собственником объекта требований пожарной безопасности, — озвучил

Валентин Нелюбов.

С начала года в Иркутской области было

проведено 250 плановых и 146 внеплановых проверок объектов с массовым

пребыванием людей, в число которых вошли и многофункциональные

торгово-развлекательные центры. По их результатам было выявлено 1210

нарушений требований пожарной безопасности. Совместно с органами

прокуратуры с 26 марта по 28 апреля проверены 395 объектов с массовым

пребыванием людей, представляющих наибольшую угрозу возникновения рисков

причинения вреда жизни и здоровью граждан. 355 нарушений выявлены в обеспечении безопасности людей. 96 нарушений — это непринятые меры по ограничению распространения возможного пожара. В 48 случаях существовала

явная угроза возгорания. В 24 случаях были созданы условия,

препятствующие тушению возможного пожара.

Органами Государственного пожарного надзора выдано 186 предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме этого, в адрес Главного управления

от граждан и организаций поступило 173 обращения и жалобы по фактам

нарушения обязательных требований, из которых 49 касались объектов с массовым пребыванием людей. Это торговые центры, больницы,

развлекательные центры. 25 обращений касались непосредственно

торгово-развлекательных центров.

Предпринимали, признавая, что на всех

объектах имеются нарушения, которые создают угрозу для жизни людей,

озабочены понесёнными убытками и озадачены вопросом, по каким критериям

судом принимались обеспечительные меры в виде закрытия или приостановки

их деятельности.

Специалисты Главного управления МЧС России по Иркутской области предложили организовать на объектах бизнеса

внутренний контроль выполнения противопожарных мероприятий в процессе

эксплуатации зданий, а вопросы безопасности на объектах контролировать

общественными организациями — союзами, ассоциациями и товариществами

самих арендаторов.

— Мы настаиваем, чтобы все нарушения

пожарной безопасности, которые представляют риск для жизни и здоровья

людей, были устранены в установленные сроки, — отметил Валентин Нелюбов.

— Дальнейшая судьба объектов малого и среднего бизнеса, где были

выявлены нарушения, зависит от того, насколько активно собственники

бизнеса устранят эти нарушения. Государственные инспекторы по пожарному

надзору проводят консультации по вопросам обеспечения пожарной

безопасности. При этом ни одно обращение не остаётся без внимания.