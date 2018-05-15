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Прошлой ночью в Приморье сгорела баня
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Прошлой ночью в Приморье сгорела баня 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
14 мая в 21.10 на пульт пожарной охраны Кавалеровского района поступила информация о том, что в поселке Горнореченском на улице Солнечной открытым пламенем горит баня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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