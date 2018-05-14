Лесной пожар на один час задержал прибытие поезда «Аллегро» в Петербург

Вечерний поезд «Аллегро», следовавший в Санкт‐Петербург из финской столицы Хельсинки , прибыл к месту назначение в 00:46 по московскому времени. Это почти на один час и 20 минут позже графика. По данным сайта Вести. Ru, причиной такого серьезного опоздания стали лесные пожары возле границы России Финляндии на территории последней. По предварительной информации, возгорание вызвали искры неисправного подвижного состава другого поезда. Пассажиры получили на руки бланки претензий с требованием выплаты денежной компенсации за опоздание от сотрудников РЖД . Поезд «Аллегро» обслуживается ими совместно с компанией VR из Финляндии. В августе 2016 года движение поездов «Аллегро» было приостановлено из-за повреждения контактной сети.