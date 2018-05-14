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Лесной пожар на один час задержал прибытие поезда «Аллегро» в Петербург
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Лесной пожар на один час задержал прибытие поезда «Аллегро» в Петербург 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вечерний поезд «Аллегро», следовавший в Санкт‐Петербург из финской столицы Хельсинки, прибыл к месту назначение в 00:46 по московскому времени. Это почти на один час и 20 минут позже графика.
По данным сайта Вести. Ru, причиной такого серьезного опоздания стали лесные пожары возле границы России и Финляндии на территории последней. По предварительной информации, возгорание вызвали искры неисправного подвижного состава другого поезда.
Пассажиры получили на руки бланки претензий с требованием выплаты денежной компенсации за опоздание от сотрудников РЖД. Поезд «Аллегро» обслуживается ими совместно с компанией VR из Финляндии.
В августе 2016 года движение поездов «Аллегро» было приостановлено
из-за  повреждения контактной сети.
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