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Во дворе элитного жилого комплекса сгорел Porsche Panamera
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Во дворе элитного жилого комплекса сгорел Porsche Panamera 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью на территории жилого комплекса «Де’Геннин» сгорела дорогая иномарка — Porsche Panamera. Пламя охватило кузов автомобиля за несколько секунд, в результате машина выгорела дотла. Огонь не перекинулся на другие дорогие иномарки только благодаря тому, что Porsche был припаркован немного в стороне.
По словам охранника, он увидел, что машина горит, и выбежал на парковку, когда автомобиль был уже весь объят пламенем. Поэтому самостоятельно тушить его он даже не пытался.
На место происшествия подъехали полицейские, они изучат камеры видеонаблюдения, чтобы определить, был ли это поджог.
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