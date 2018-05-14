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В Ингушетии при взрыве бытового газа пострадали двое жителей
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В Ингушетии при взрыве бытового газа пострадали двое жителей 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 14 мая. /ТАСС/. Двое жителей сельского поселения Пседах в Ингушетии пострадали при взрыве-хлопке газовоздушной смеси, сообщил ТАСС источник в МЧС республики.
"В селе Пседах по улице Фрунзе произошел взрыв-хлопок газовоздушной смеси. В доме находились три человека, двое из них получили ожоги и в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу. На место происшествия выехала группа пожарных из 8 человек, но после взрыва возгорания не было", — сообщил источник.
Причины происшествия выясняются.
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