В Ингушетии при взрыве бытового газа пострадали двое жителей

МАГАС , 14 мая. / ТАСС /. Двое жителей сельского поселения Пседах в Ингушетии пострадали при взрыве-хлопке газовоздушной смеси, сообщил ТАСС источник в МЧС республики.

"В селе Пседах по улице Фрунзе произошел взрыв-хлопок газовоздушной смеси. В доме находились три человека, двое из них получили ожоги и в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу. На место происшествия выехала группа пожарных из 8 человек, но после взрыва возгорания не было", — сообщил источник.

Причины происшествия выясняются.