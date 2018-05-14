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Лесной пожар на границе России и Финляндии задержал поезд «Аллегро» более чем на час
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Лесной пожар на границе России и Финляндии задержал поезд «Аллегро» более чем на час 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Вечерний скоростной поезд «Аллегро» сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург прибыл в Выборг в 23:46 мск с более чем часовым опозданием, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Причиной задержки стал лесной пожар на границе России и Финляндии, возникший, предположительно, из-за неисправности другого поезда на финской территории.
"Опоздание из-за того, что был лесной пожар на границе с Россией, на финской стороне. И поезд «Аллегро» по дороге из Петербурга вынужден был ждать два часа, пока пожарные ликвидируют пожар. Только потом мы отправились в Хельсинки. А поскольку тот же поезд едет назад в Петербург, — то назад мы тоже опаздываем. Из Хельсинки мы отправились с опозданием в один час 18 минут", — пояснили корреспонденту ТАСС сотрудники финской железнодорожной компании VR, обслуживающей «Аллегро».
Ожидается, что время прибытия поезда в Петербург сместится также приблизительно на час. Таким образом, поезд, который должен был прибыть в 23:27, вероятно, достигнет Северной столицы после 00:30 (ближайшая к Финляндскому вокзалу Петербурга станция метро закрывается в 00:28 мск).
Также сотрудники VR отметили, что, по предварительным данным, причиной пожара, вызвавшего задержку, стал неисправный поезд вблизи российско-финляндской границы. «Лесной пожар потому, что на финской стороне вблизи границы находился сломанный поезд, и искры из него привели к возгоранию», — отметили сотрудники финской компании, уточнив, что в неисправном поезде, по их данным, не было пассажиров.
Поезд «Аллегро» — высокоскоростной поезд, курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Выборг — первая российская станция на пути поезда из Финляндии.
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