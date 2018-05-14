Режим ЧС объявлен в трех районах Якутии

На территории Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского районов Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на официальном сайте областной администрации. Об этом объявил глава Якутии Егор Борисов

"В целях обеспечения режима функционирования Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Егор Борисов также постановил ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что Борисов постановил признать обстановку на территориях районов, где был введен режим ЧС, как чрезвычайную ситуацию регионального характера и установить соответствующий уровень реагирования.

Ранее сообщалось, что в Якутии более 1,3 тыс. человек попали в зону паводка.