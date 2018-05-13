В Баку загорелся многоэтажный жилой дом

"Пожар вспыхнул на шестом этаже одной из квартир многоэтажного жилого здания в Бинагадинском районе столицы. Во время пожара в целях безопасности были эвакуированы сорок жильцов", — сообщила пресс-служба.

Она же уточнила, что пожарным удалось предотвратить распространение пожара и потушить огонь.

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