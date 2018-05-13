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Пожар повредил три частных дома в Челябинске
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Пожар повредил три частных дома в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Огонь повредил три частных дома в Металлургическом районе Челябинска 13 мая, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу около 16:15. Выяснилось, что пожар начался в пристроенной к одному из домов бане, огонь заметили поздно, и он успел распространиться на соседние строения. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на месте работали несколько пожарных расчётов. Пожарным пришлось без указателей разыскивать гидранты для дозаправки машин.
Как отметили в пресс-центре МЧС, некоторые местные жители ругали пожарных за долгое отсутствие и грозились пожаловаться на них в прокуратуру. В то же время другие горожане отметили своевременность прибытия экстренных служб.
«Совершенно другой разговор состоялся с соседями погорельцев. Именно они и обнаружили, что из-под кровли соседской бани вырываются языки пламени. Именно они и вызвали пожарную охрану. Именно они и приступили к тушению собственными силами, таская ведрами воду и проливая горящее строение», — отмечают в ведомстве.
В МЧС напомнили, что пожарная безопасность жилища зависит от внимательности хозяев и соблюдения мер безопасности.
Напомним, ранее желание жительницы Челябинска сжечь мусор на садовом участке в нарушение требований противопожарного режима привело к тому, что огонь уничтожил соседский домик.
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