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В Санкт-Петербурге загорелась автозаправка
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В Санкт-Петербурге загорелась автозаправка 

Говорит Москва 1 час назад
На кадрах виден густой столб чёрного дыма и открытый огонь. На месте работают несколько пожарных расчётов. Спасатели не могут справиться с огнём больше часа.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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