В Санкт-Петербурге загорелась автозаправка

На кадрах виден густой столб чёрного дыма и открытый огонь. На месте работают несколько пожарных расчётов. Спасатели не могут справиться с огнём больше часа.

По предварительным данным, пострадавших нет.