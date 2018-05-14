Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину

В стене жилой многоэтажки в Северной столице появилась трещина, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург ». Под угрозой разрушения оказался дом №8/4 по Пулковской улице.

Трещина проходит в районе четвертого этажа.

В воскресенье сотрудники управляющей компании попросили жильцов взять все документы и покинуть дом и, осмотрев его, не обнаружили повреждения несущих конструкций. Вечером того же дня люди вернулись в свои квартиры, где они находятся по настоящее время.

Сегодня экспертная комиссия проведет глубокое обследование стены, по результатам которого станет ясно, безопасно ли жильцам оставаться в здании. Полный отчет о состоянии дома будет готово через три дня.

Исследование ведется под контролем прокуратуры Московского района.