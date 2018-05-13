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Курская область. В Курчатове закрывают ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
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Курская область. В Курчатове закрывают ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В ходе проверки выяснилось, что объект работал без разрешения на его ввод в эксплуатацию.
Как рассказали в комитете региональной безопасности, проверка осуществлялась Курчатовской межрайонной прокуратурой при участии сотрудников надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курской области. Как оказалось, государственная инспекция строительного надзора Курской области заключение о его соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации не давала. В здании выявлен ряд нарушений. Офисные, складские и другие помещения этого строения не защищены автоматическими установками пожаротушения.
В связи с этим, направлено исковое заявление о приостановке деятельности торгово-офисного центра до получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а также до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
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