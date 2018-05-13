Курская область. В Курчатове закрывают ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

В ходе проверки выяснилось, что объект работал без разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Как рассказали в комитете региональной безопасности, проверка осуществлялась Курчатовской межрайонной прокуратурой при участии сотрудников надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курской области . Как оказалось, государственная инспекция строительного надзора Курской области заключение о его соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации не давала. В здании выявлен ряд нарушений. Офисные, складские и другие помещения этого строения не защищены автоматическими установками пожаротушения.

В связи с этим, направлено исковое заявление о приостановке деятельности торгово-офисного центра до получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а также до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.