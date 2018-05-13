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В Польше из школы эвакуированы 135 учеников из-за плохого самочувствия
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В Польше из школы эвакуированы 135 учеников из-за плохого самочувствия 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В польском городе Млава из школы эвакуированы 135 человек, в частности 113 детей, после того как 11 школьники почувствовали слабость и тошноту. Об этом сообщает tvn24.pl.
«11 лиц пострадали, они почувствовали сильную тошноту, пятеро из них попали в госпиталь», — заявил представитель пожарной службы Мазовецкого воеводства Кежковский.
На место происшествия вылетели три вертолета спасательной службы, приехали несколько автомобилей «скорой помощи».
Спасатели ищут опасные вещества, обследуя помещение школы. По словам Кежковского, на месте работает группа химической безопасности, в Млаву едет еще одна группа из Варшавы.
«Мы хотим, чтобы не оставалось ни малейших сомнений относительно безопасности и отсутствия угрозы», — сказал он.
По словам спасателей, видимых признаков наличия опасных веществ нет.
Фото: novorosinform.org
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