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Тепловоз загорелся в Карелии
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Тепловоз загорелся в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы потушить огонь в Лахденпохском районе.
Инцидент произошел сегодня днем на 214 километре, между станциями Лахденпохья — Ихала. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, в 14:07 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохьи привлекалось для ликвидации пожара в тепловозе грузового состава. В 14:50 возгорание было ликвидировано. В операции участвовали пять человек.
В ведомстве напоминают, что в случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» министерства — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru
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