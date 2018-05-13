Тепловоз загорелся в Карелии

Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы потушить огонь в Лахденпохском районе.

Инцидент произошел сегодня днем на 214 километре, между станциями Лахденпохья — Ихала. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС , в 14:07 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохьи привлекалось для ликвидации пожара в тепловозе грузового состава. В 14:50 возгорание было ликвидировано. В операции участвовали пять человек.

В ведомстве напоминают, что в случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» министерства — (88142) 79-99-99.